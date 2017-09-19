Боевики выводят технику из мест хранения

- 20.09.2017 11:14
Боевики выводят технику из мест хранения

В пресс-службе Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ на Донбассе сообщили о том, что на неподконтрольных территориях в местах постоянного хранения оружия, что не противоречат линиям отвода техники, отсутствуют боевые единицы.

Речь идет о 25 танках, а точнее , - это двадцать танков Т-64 и пять Т-72.

Патрульные ОБСЕ отметили отсутствие двух самоходных гаубиц 2С1, 11-ти систем реактивного залпового огня. За линиями отвода наблюдатели также отметили присутствие пяти самоходных гаубиц типа "Гвоздика" калибра 122 мм.

Одно из мест хранения техники боевиков, как отметили члены СММ ОБСЕ, не используется, и там нет 2 противотанковых пушек МТ-12 Рапира калибром 100 мм, а также 9-ти самоходных гаубиц 2С1.

Стоит отметить, что ранее, 15 сентября, наблюдатели ОБСЕ отметили присутствие на расстоянии 15 км от Луганска колонны боевой техники. В частности, СММ насчитали 175 танков.

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Ключові слова: Новости ато 20 09 2017, техника боевиков Донбасс, СММ ОБСЕ

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