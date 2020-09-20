Люди приблизились к разгадке вечной жизни

- 20.09.2017 12:25
Люди приблизились к разгадке вечной жизни

Человечество в ближайшем будущем сможет обрести секрет вечной жизни, о чем заявил Хосе Луис Кордеро - основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине. По словам ученого, люди уже максимально прриблизились к разработке особой технологии омоложения.

Кордеро отмечает, что уже вскоре - в ближайшие 20-30 лет могут быть созданы особые технологии. Человек сможет дольше жить, сохраняя при этом отличную форму и хорошее состояние тела. Конечной целью развития таких технологий является возможность бессмертия.

Ученый сообщает, что биологичесеой границы у человеческой жизни нет, потому имеются все предпосылки для вечной жизни.

Кроме того, Кордейро также подчеркнул, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет существенно развиться, достигув уровня человеческого, и даже вскоре сможет его превзойти. Потому объединение с искусственным интеллектом будет весьма разумным решением, полагает ученый.

Платиновая Буковина

Ключові слова: вечная жизнь, вечная молодость

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Японии можно путешествовать в поезде с кошками Гражданские активисты в Центральной Японии, в Огаки, объелинились с железнодорожной компанией,
- 20.09.2017 12:43
Боевики выводят технику из мест хранения В пресс-службе Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ на Донбассе сообщили о том, что на неподконтрольных те
- 20.09.2017 11:14
Кого ожидают наибольшие прибавки к пенсии после реформы Украине в ближайшее время предстоит провести ряд мероприятий по реформированию пенсионной системы. После пенсионной реформы
- 20.09.2017 10:28
В Мьянме военные уничтожили порядка 200 деревень рохинджа По информации главы миссии по установлению фактов Марзуки Дарусмана, которую он сообщил членам Совета по правам человека
- 20.09.2017 09:43
На Буковине участились случаи отравления грибами В Черновицкой области довольно часто случаются отравления грибами. Так, в Путильском районе было зафиксировано два случая отравления
- 20.09.2017 09:07
Двоє чоловиків викрали залізничну колію між селами На Буковині поліцейські викрили крадіїв залізничної колії
- 19.09.2017 16:17
Мероприятия на День мира 2017 в Черновцах Традиционно в Черновцах состоится празднование Всемирного дня мира. Данный праздник черновчане отметят ходьбой.
- 19.09.2017 13:09
Немецкий вуз ошибочно зачислил на бюджет 700 студентов Благодаря ошибке, допущенной немецким университетом Регенсбурга, на бююджетные места в вузе были зачислены 700 студентов
- 19.09.2017 12:37
Ученые распечатали древнейшее существо на 3D-принтере Одним из древнейших существ на планете является беспозвоночное Agnostus pisiformis. Оно проживало в кембрийский период
- 19.09.2017 11:43
Укрзализныця запустит поезд Одесса-Перемышль В планы Укрзализныци входит внедрение еще одного международного поезда, который наладит железнодорожное сообщение между Одессой
- 19.09.2017 11:11

Всі новини