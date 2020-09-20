Люди приблизились к разгадке вечной жизни- 20.09.2017 12:25
Человечество в ближайшем будущем сможет обрести секрет вечной жизни, о чем заявил Хосе Луис Кордеро - основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине. По словам ученого, люди уже максимально прриблизились к разработке особой технологии омоложения.
Кордеро отмечает, что уже вскоре - в ближайшие 20-30 лет могут быть созданы особые технологии. Человек сможет дольше жить, сохраняя при этом отличную форму и хорошее состояние тела. Конечной целью развития таких технологий является возможность бессмертия.
Ученый сообщает, что биологичесеой границы у человеческой жизни нет, потому имеются все предпосылки для вечной жизни.
Кроме того, Кордейро также подчеркнул, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет существенно развиться, достигув уровня человеческого, и даже вскоре сможет его превзойти. Потому объединение с искусственным интеллектом будет весьма разумным решением, полагает ученый.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 20.09.2017 12:43
- 20.09.2017 11:14
- 20.09.2017 10:28
- 20.09.2017 09:43
- 20.09.2017 09:07
- 19.09.2017 16:17
- 19.09.2017 13:09
- 19.09.2017 12:37
- 19.09.2017 11:43
- 19.09.2017 11:11