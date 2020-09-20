



Люди приблизились к разгадке вечной жизни - 20.09.2017 12:25

Человечество в ближайшем будущем сможет обрести секрет вечной жизни, о чем заявил Хосе Луис Кордеро - основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине. По словам ученого, люди уже максимально прриблизились к разработке особой технологии омоложения.

Кордеро отмечает, что уже вскоре - в ближайшие 20-30 лет могут быть созданы особые технологии. Человек сможет дольше жить, сохраняя при этом отличную форму и хорошее состояние тела. Конечной целью развития таких технологий является возможность бессмертия.

Ученый сообщает, что биологичесеой границы у человеческой жизни нет, потому имеются все предпосылки для вечной жизни.

Кроме того, Кордейро также подчеркнул, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет существенно развиться, достигув уровня человеческого, и даже вскоре сможет его превзойти. Потому объединение с искусственным интеллектом будет весьма разумным решением, полагает ученый.

Платиновая Буковина

Всі новини