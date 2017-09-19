



Кого ожидают наибольшие прибавки к пенсии после реформы - 20.09.2017 10:28

Украине в ближайшее время предстоит провести ряд мероприятий по реформированию пенсионной системы. После пенсионной реформы ожидается увеличение пенсий. Как стало известно, именно тех людей, кто вышел на пенсию до 2008 года (и включительно в 2008 году), ожидает наиболее ощутимое увеличение размера пенсий.

Так, существенное увеличение пенсий коснется тех людей, кто вышел на пенсию в девяностые годы прошлого столетия и начало двухтысячных, вплоть до 2008 года.

Также тех пенсионеров, которые вышли на пенсию в период с 2008 по 2017 годы, также коснется увеличение пенсионных выплат, впрочем, повышение будет не таким значительным. Именно для них прибавка к пенсии будет рассчитываться по приближенным к современности показателям.

Отметим, что проект пенсионной реформы в Украине нашел поддержку депутатами Верховной Рады в первом чтении 13 июля 2017 года.

Платиновая Буковина, Черновцы

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