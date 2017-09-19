



В Мьянме военные уничтожили порядка 200 деревень рохинджа - 20.09.2017 09:43

По информации главы миссии по установлению фактов Марзуки Дарусмана, которую он сообщил членам Совета по правам человека, в Мьянме примерно 200 мусульманских деревень народности рохинджа были сожжены.

Внимание к ситуации в Мьянме должно быть привлечено немедленно, поскольку там разгорается крайне острый кризис. На севере штата Ракхайн во время операции сил безопасности часто имеют место пытки, массовые убийства, а также сексуальное насилие. Целе деревни, населенные представителями народности рохинджа, исчезают из-за преступных действий военных. По инфомации со спутников, более 200 деревень были сожжены.

Как сообщил Дарусман, нередко возникают сообщения о том, что была заминирована территори возле границы Бангладеш. Люди, которые пытаются сбежать, в том числе и вместе с детьми, от насилия, получают увечия и гибнут на заминированных территориях. В рядах военных распространяются пропагандистские сообщения, в которых представители народности рохинджа представлены как насекомые-вредители. Дарусман в своем выступлении перед Советом по правам человека отметил, что подобные действия крайне опасны, поскольку страшным преступлениям против человечности предшествует как раз пропаганда, которая направлена на розжигание ненависти против людей.

Марзуки Дарусман отметил, что с ситуацией в Мьянме он вместе с коллегами из миссии по установлению фактов намерен ознакомиться лично, однако в доступе в страну им пока что отказывают.

Отметим, что после того, как на севере штата Ракхайн 25 августа на полицейские посты были осуществлены нападения повстанцев, в число которых входили представители народности рохинджа, была развернута спецоперация властей. Имеющаяся информация свидетельствует о многочисленных преступлениях против мирного населения рохинджа. Такие преступные мероприятия могут быть ничем иным, как этническими чистками.

В Мьянме местные власти рассматривают представителей народности рохинджа как нелегальных мигрантов из Банладеш. Кроме того, уже достаточно в стране конфликтуют с рохинджа буддисты, которых в стране наблюдается большинство.

С началом возрастания уровня насилия в Мьянме, примерно 300 тысяч мусульман народности рохинджа предприняли попытки покинуть Мьянму в течение 15 дней, бежав в Бангладеш. Такие данные называют в ООН по состоянию на 9 сентября.

Платиновая Буковина, Черновцы

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