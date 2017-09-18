Двоє чоловиків викрали залізничну колію між селами

- 19.09.2017 16:17
Двоє чоловиків викрали залізничну колію між селами

На Буковині поліцейські викрили крадіїв залізничної колії
Зловмисники планували здати викрадене майно на один із пунктів прийому металобрухту Чернівецької області.
18 вересня оперативники Заставнівського відділення поліції під час проведення профілактичних заходів на території району, спіймали двох молодиків, котрі викрали 18 метрів залізничної колії.
Крадіями виявилися 33- та 44-річні жителі Заліщиків Тернопільської області. Останні вже притягувалися до кримінальної відповідальності за злочини з наркотиками.
Порушники за допомогою підготовленого інструменту, з недіючого перегону сполученням Погорілівка-Заставна, демонтували та намагалися вивезти викрадене майно з місцевої залізниці.
Слідчі вилучили у крадіїв викрадене ними майно.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення порушникам підозри у вчинення злочину та обрання їм запобіжного заходу.
Поліцейські перевіряють крадіїв до вчинення інших крадіжок на території області.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Мероприятия на День мира 2017 в Черновцах Традиционно в Черновцах состоится празднование Всемирного дня мира. Данный праздник черновчане отметят ходьбой.
- 19.09.2017 13:09
Немецкий вуз ошибочно зачислил на бюджет 700 студентов Благодаря ошибке, допущенной немецким университетом Регенсбурга, на бююджетные места в вузе были зачислены 700 студентов
- 19.09.2017 12:37
Ученые распечатали древнейшее существо на 3D-принтере Одним из древнейших существ на планете является беспозвоночное Agnostus pisiformis. Оно проживало в кембрийский период
- 19.09.2017 11:43
Укрзализныця запустит поезд Одесса-Перемышль В планы Укрзализныци входит внедрение еще одного международного поезда, который наладит железнодорожное сообщение между Одессой
- 19.09.2017 11:11
МВФ не определился с датами визита в Украину По словам постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгмана, в МВФ пока что не определилис
- 19.09.2017 10:09
Эйфелеву башню защитит прозрачная стена Самой популярной и известной достопримечательностью в мире по праву является Эйфелева башня в Париже, визитная карточка Франции.
- 19.09.2017 09:21
Румунський ураган 2017 Як відомо, по Румунії пройшовся ураган, який
- 18.09.2017 14:49
Перелік документів, для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної коригування в ЄРПН Фахівці Головного управління ДФС у Чернівецькій області роз’яснюють, відповідно
- 18.09.2017 14:40
Буковинські платники завдяки електронному відшкодуванню ПДВ отримали понад 104,8 мільйонів гривень У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області інформують, що
- 18.09.2017 14:37
Диабет смогут вылечить благодаря вирусу В лечении диабета первого типа намечен серьезный прогресс, как заявляют ученые из Техасского университета.
- 18.09.2017 12:15

Всі новини