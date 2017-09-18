



Двоє чоловиків викрали залізничну колію між селами - 19.09.2017 16:17

На Буковині поліцейські викрили крадіїв залізничної колії

Зловмисники планували здати викрадене майно на один із пунктів прийому металобрухту Чернівецької області.

18 вересня оперативники Заставнівського відділення поліції під час проведення профілактичних заходів на території району, спіймали двох молодиків, котрі викрали 18 метрів залізничної колії.

Крадіями виявилися 33- та 44-річні жителі Заліщиків Тернопільської області. Останні вже притягувалися до кримінальної відповідальності за злочини з наркотиками.

Порушники за допомогою підготовленого інструменту, з недіючого перегону сполученням Погорілівка-Заставна, демонтували та намагалися вивезти викрадене майно з місцевої залізниці.

Слідчі вилучили у крадіїв викрадене ними майно.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення порушникам підозри у вчинення злочину та обрання їм запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють крадіїв до вчинення інших крадіжок на території області.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Всі новини