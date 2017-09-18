Ученые распечатали древнейшее существо на 3D-принтере

- 19.09.2017 11:43
Ученые распечатали древнейшее существо на 3D-принтере

Одним из древнейших существ на планете является беспозвоночное Agnostus pisiformis. Оно проживало в кембрийский период примерно 500 миллионов лет назад. Его удалось распечатать на 3D-принтере специалистам из Швеции и Дании.

Речь идет о трилобитах, которых на сегодняшний день уже не существует. Ранее они существовали в древних морях.

A.pisiformis стали известны науке еще в 1729 году, и их описывал Магнут фон Бромель. Ученым удалось изучить внешние оболочки трилобитов довольно досконально. В поперечнике животное было не больше одного сантиметра, и внутренняя структура представляла собой мягкие ткани. Художник Эсбен Хорн использовал имеющиеся данные и создал скульптуры, благодаря которым можно в полной мере оценить структуру, внешний вид и анатомию Agnostus pisiformis.

Если поднимать тему 3D-печати, ранее ьыло предложено всем желающим распечатать трехмерную модель Вселенной. Такое предложение прозвучало от физиков из Имперского колледжа Лондона. Модель была создана благодаря данным миссии Planck, и она поясняет, как осуществлялось распрострнание космического микроволнового фона через 380 миллионов лет после Большого взрыва.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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