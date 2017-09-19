



Эйфелеву башню защитит прозрачная стена - 19.09.2017 09:21

Самой популярной и известной достопримечательностью в мире по праву является Эйфелева башня в Париже, визитная карточка Франции. Творение Густава Эйфеля устояло перед натиском двух мировых войн, однако на сегодняшний день потенциальную опасность представляют террористические атаки.

Так, начиная с понедельника, 18 сентября, вокруг Эйфелевой башни начали возводить прозрачную пуленепробиваемую стену, которая окружит площадку у основания башни. Конструкция будет представлять собой трехметровые двойные стены из бронированного стекла. Толщина стекла составит 5 сантиметров, благодаря чему материал будет крайне стойким перед стальными осколками от взрывных устройства, а также перед пулями автоматов армейского образца.

Предполагается также установка дополнительных металлических заборов, высота которых составит 324 сантиметра. Такая цифра выбрана неслучайно - прослеживается аллюзия на высоту башни, которая равняется 324 метрам.

Защитная конструкция вокруг Эйфелевой башни возводится за средства Общества эксплуатации, и стоимость объекта, автором которого выступил архитектор Дитмар Фейштингер, оценивается в 25 миллионов евро. Строительство должно быть завершено ко Дню взятия Бастилии в 2018 году, за 1 день до празднования, то есть, 13 июля.

Возле Эйфелевой башни всегда собираются туристы, и с новым защитным объектом использовать автомобили для террористических атак будет невозможно, так как подходы к башне будут открыты лишь со стороны двух боковых садов. Сейчас же подход также открыт со стороны проезжей части.

В общей сложности, на усиление безопасности туристов, посещающих Эфйелеву башню, планируется потратить около 300 миллионов евро.Это не только создание защитной стены, но и обновление освещение, очистка и покраска самой башни, модернизация лифтов. Напомним, что Париж в 2024 году станет столицей Олимпийских игр, и все работы должны быть завершены до начала соревнований.

Платиновая Буковина, Черновцы

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