Укрзализныця запустит поезд Одесса-Перемышль- 19.09.2017 11:11
В планы Укрзализныци входит внедрение еще одного международного поезда, который наладит железнодорожное сообщение между Одессой и польским Перемышлем.
Запуск маршрута должен состояться до середины 2018 года, как отметил Евгений Кравцов, исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци.
Кроме того, до конца текущего года планируется запуск поезда, на котором украинцыв смогут путешествововать еще в один европейский город - Вену.
Отметим, что в Перемышль уже сегодня можно добраться из столицы Украины. В настоящий момент курсирует два поезда, а именно - Киев-Коростень-Львов и Киев-Винница-Хмельницкий-Тернополь-Львов.
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