



Румунський ураган 2017 - 18.09.2017 14:49

Як відомо, по Румунії пройшовся ураган, який завдав не тільки матеріальніі збитки, а й уніс життя 8 людей. Як попереджають українські метеорологи, цей ураган рухається в напрямку України, та за прогнозами принесе з собою посиення вітру та опади. На сьогодні в Україні без електропостачання залишаються 487 населенних пункта, МЧС та інші служби ліквідовують наслідки урагану.

Ураган наробив лиха у Черкаській і Хмельницькій областях, а також у Закарпатті. В декількох населенних пунктах наслідки урагану - повалені дерева, зірвані дахи будуть усувати ще декілька днів.

Укргідрометцентр повідомляют про погіршення погодних умов в західних областях Ураїни та в Житомирській області. За повідомленням синоптиків, очікуються сильні зливи, грози, шквали та град, швидкість вітру 25-30 м/с.

Платинова Буковина, Чернівці

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