



Буковинські платники завдяки електронному відшкодуванню ПДВ отримали понад 104,8 мільйонів гривень - 18.09.2017 14:37



У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області інформують, що за вісім місяців цього року бізнесу краю відшкодовано з бюджету ПДВ 104,8 млн. грн. Це на 41,1 млн. грн. більше ніж за аналогічний період торік.

Цього року заяви на отримання бюджетного відшкодування з ПДВ подали 89 платників. У 2016 році таких платників було лишень 60. Загалом зросли і суми задекларованого бюджетного відшкодування з 56,0 млн. грн. за вісім місяців того року до 100,8 млн. грн. тепер.

Щодо «ПДВ – махінаторів» то з початку року фахівці відомства упередили понад 1,1 млн. грн. податку на додану вартість, неправомірно задекларованого до бюджетного відшкодування та зменшили від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом на понад 2,0 млн. грн.

Водночас фіскали акцентують увагу громадськості та платників, що заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (п.п. 200.7.2 п. 200.7 ст. 200 ПКУ).

Дані Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, передбачені п.п. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 ПКУ, крім п.п. 5 п.п. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 ПКУ щодо реквізитів поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування, відповідно до п.п. 200.7.3 п. 200.7 ст. 200 ПКУ не є інформацією з обмеженим доступом та підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

На початок вересня цього року в регіоні на обліку перебувають 2157 платників ПДВ, які у поточному році забезпечили сплату понад 323,7 млн. грн. податку - на 55,8 млн. грн. більше, ніж торік.

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