Оперативна обстановка в Чернівецькій області- 18.09.2017 10:14
Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 359 звернень, у тому числі 22 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 незаконне заволодіння транспортним засобом, 16 крадіжок, 1 шахрайство, 3 ДТП з травмованими особами та 1 факт зберігання наркотиків.
17 вересня поліцейські склали 115 адміністративних протоколів, з яких 102 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 5 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території Чернівецької області подій резонансного характеру не зареєстровано.
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