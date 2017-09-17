



Ураган в Черновцах вырывал деревья 17 09 2017. Фото - 18.09.2017 08:04

По Черновцам пронесся настоящий ураган - в результате сильного шквального ветра были сорваны многие билл-борды, повреждены автомобили, повалена масса деревьев.

Ураган случился вечером 17 сентября, в воскресенье, примерно в 20:00. Непогода бушевала в течение получаса. Из-за поваленных деревьев заблокировано движение ро улице Галицкий шлях. Некоторые припаркованные на улице Головной автомобили получили сильные повреждения.

Билборд на улице Комарова сильно поврежден сильным ветром.

Патрульная полиция Черновцов призывает черновчан не покидать дома без крайней необходимости. Глава полиции Олег Йосипив отметил - передвижение на магинах также стоит максимально сократить, и свой транспорт желательно оставлять в безопасных местах.

Платиновая Буковина, Черновцы

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