



Неизвестным газом отравились 8 лондонцев - 17.09.2017 11:47

Восемь человек в Лондоне попали в больницы по причине отравления неизвестным газом. Происшествие случилось на юго-востоке британской столицы.

Также в качестве профилактических мер было решено эвакуировать из района 12 человек.

Как сообщается, на место происшествия прибыли кареты скорой площади,полицейские патрули, а также пять пожарных бригад.

На месте действовали пожарные, а также сотрудники группы химической защиты, которые занимались опрежелением причины случившегося. В полиции сообщают - распространение ядовитого газа не является атакой террористов.

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