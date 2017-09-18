Подробности пожара в одесском лагере- 18.09.2017 11:16
По факту халатности служебных лиц районного отдела Госслужбы по чрезвычайных ситуаций, а также органов местного управления, в соответствии с частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины прркуратура Одесской области открыла уголовное производство.
Так, в Киевском районном отделе ГУ ГСЧС в Одесской области, в Киевской районной администрации Одессы, в департаменте образования и науки Одесского городского совета в настояще время проводятся следственные мероприятия.
Расследование касается событий в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория. Следствие изымает всю документацию касаемо проверок, введения в эксплуатацию и работы лагеря.
Директору лагеря в соответстии частью 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины объяаили о подозрении. Его действия классифицированы как нарушение требоварий пожарной безопасности, повлекшип за собой гибель детей. За пожарную безопасность в лагере должна была, в соответствии с функциональными обязанностями, отвечать сотрудница лагеря, которую также задержали и сообщили о подозрении.
Напомним, пожар в одном из корпусов детского лагеря Виктория в Одессе произошел в ночь на 16 сентября. В лагере в тот момент находилось 40 детей. Трое детей в результате происшествия погибли, двоих госпитализировали.
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