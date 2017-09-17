



В Черновцах состоится спартакиада инвалидов-спинальников - 18.09.2017 10:14

Ко Дню города в Черновцах состоится спартакиада людей с инвалидностью общественной организации Черновицкого общества инвалидов-спинальников "Мечта".

Юбилейные спортивные соревнования пройдут под девизом "Сила духа и жажда жизни", как сообщает глава общественной организации.

На срревнования приглашены все желающие. Вход свободный.

Предполагается участие в спартакиаде более 40 участников.

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