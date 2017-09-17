Кабмин распланировал направления госбюджета на 2018 год

- 18.09.2017 09:37
Кабмин распланировал направления госбюджета на 2018 год

Украинское правительство определило, по каким основным направлениям будет осуществляться финансирование из государственного бюджета в 2018 году. Доходы заложены на уровне триллиона гривен при дефиците 2,4% ВВП.

Для выплат соцпомощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям, а также помощи по уходу за инвалидами І и ІІ группы местным бюджетам выделят около 58 миллиардов гривен. 

На адресные субсидии планируется направить более 55 миллиардов гривен. На оплату коммунальных услуг заложены семь миллионов гривен и 2,7 миллиардов гривен помощи на покупку твердого и жидкого печного топлива.

Примечательно, что Кабмин предполагает инициировать отмену налогообложения пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать. Примечательно, что налог был введен Кабмином, возглавляемым Арсением Яценюком в 2015 году. Размер налога составляет 15%.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Госбюджет Украины 2018, государственный бюджет 2018

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