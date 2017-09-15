



Австрия против расширения еврозоны - 15.09.2017 11:27

В своей ежегодной речи председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил, каким он видит Европейский Союз после 2019 года.

Юнкер отметил, что к тому времени блок может расшириться до 30 государств. Тем не менее, предложение о расширении состава ЕС не нашло поддержки у ряда чиновников. В частности, негативно высказались на эту тему канцлер Австрии Кристиан Керн и глава австрийского МИДа Себастьян Курц.



Так, Керн отметили, что втакой реформе нет абсолютно никакого смысла до того, пока не будет ликвидирована схема уклонения от налогов с помощью восточноевропейских фирм. Расширение зоны действия евро на другие страны также не вызвала у него положительных мнений, поскольку из-за этого лишь увеличатся имеющиеся проблемы, поскольку изменения не имеют четко продуманной концепции.

Себастьян Курц привел в пример Грецию, которая вошла в зону евро причем, не были в полной мере соблюдены все финансовые и экономические стандарты. Это должно послужить для ЕС уроком, чтобы не допускать подобных проблем в дальнейшем.

Платиновая Буковина

Всі новини