



Черновцы и Ботошани соединят транспортным маршрутом - 15.09.2017 10:03

Глава Черновицкой ОГА Иван Мунтян провел встречу с Костике Макалец, который возглавляет Ботошанский уездный совет. Чиновники пообщались на тему расшрения сотрудничества между регионами. Предполагается в ближайшем будущем подписать обновленное соглвшение о добрососедских отношениях между Черновицкой областью и Ботошанским уездом.

Напомним, данное соглашение было подаписано двадцать лет назад - в 1997 году.

Чиновники также отметили, что транзитный потенциал регионов помогло бы существенно улучшить открытие международного пункта пропуска Дяковцы-Раковец.

Оба региона получили бы социально-экономическую выгоду и другие преимущества от прямого транспортного сообщения между Буковиной и Ботошанским уездом. Такое сообщение было бы возможным через пропускной пункт Дяковцы-Раковец, а также через мост в селе Маршинцы, что в Новоселицком районе. В общей сложности, так удалось бы сократить на 90 километров расстояние между Черновцами и Ботошанами и снизить нагрузку на МАПП Порубное-Сирет. Крометого, данный маршрут в дальнейшем мог бы стать частью транспортного коридора "Киев-Одесса-Балканы".

Платиновая Буковина, Черновцы

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