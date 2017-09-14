Черновцы и Ботошани соединят транспортным маршрутом

- 15.09.2017 10:03
Черновцы и Ботошани соединят транспортным маршрутом

Глава Черновицкой ОГА Иван Мунтян провел встречу с Костике Макалец, который возглавляет Ботошанский уездный совет. Чиновники пообщались на тему расшрения сотрудничества между регионами. Предполагается в ближайшем будущем подписать обновленное соглвшение о добрососедских отношениях между Черновицкой областью и Ботошанским уездом.

Напомним, данное соглашение было подаписано двадцать лет назад - в 1997 году.

Чиновники также отметили, что транзитный потенциал регионов помогло бы существенно улучшить открытие международного пункта пропуска Дяковцы-Раковец. 

Оба региона получили бы социально-экономическую выгоду и другие преимущества от прямого транспортного сообщения между Буковиной и Ботошанским уездом. Такое сообщение было бы возможным через пропускной пункт Дяковцы-Раковец, а также через мост в селе Маршинцы, что в Новоселицком районе. В общей сложности, так удалось бы сократить на 90 километров расстояние между Черновцами и Ботошанами и снизить нагрузку на МАПП Порубное-Сирет. Крометого, данный маршрут в дальнейшем мог бы стать частью транспортного коридора "Киев-Одесса-Балканы".

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: Черновцы Ботошани, из Черновцов в Ботошани, Ботошанский уезд

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