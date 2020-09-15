



Оперативна інформація від поліції станом на 15.09.2017 - 15.09.2017 09:50

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 273 звернення, у тому числі 21 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 13 крадіжок, 3 шахрайства, 1 незаконне поводження зі зброєю та 4 факта зберігання наркотиків.

Крім цього поліцейськими ГУНП в Чернівецькій області розкрито 8 кримінальних правопорушень та розшукано одну безвісті зниклу особу.

14 вересня поліцейські склали 162 адміністративних протоколи, з яких 145 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 6 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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