



У Чернівцях «Range Rover» зіткнувся з «BMW» - 14.09.2017 16:23



Під час аварії постраждали пасажири легковика. Дружина та дворічна донька водія «BMW» звернулися за допомогою до лікарів.

Дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів на іноземній реєстрації сталася близько опівдня по вулиці Лук’яновича у Чернівцях. За кермом «Range Rover» перебував 21-річний житель Заставнівського району. Автівкою «BMW» керував 31-річний чернівчанин.

Зі слів водія позашляховика, котрий рухався у напрямку мікрорайону Садгора, він хотів здійснити обгін. Виїхавши на смугу зустрічного руху, шофер побачив там «BMW». Намагаючись уникнути аварії, обидва водії звернули на узбіччя. Внаслідок невдалого маневру автомобілі зіткнулися.

Під час автопригоди постраждали дружина та донька водія легковика. У жінки лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму. У дитини – забій м’яких тканин обличчя.

Поліцейські закликають водіїв бути обачними за кермом і не здійснювати ризикованих маневрів. Правоохоронці нагадують: насамперед недотримання Правил дорожнього руху є основною причиною ДТП на території Буковини.

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