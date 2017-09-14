В Ираке от атак смертников погибло более 60 человек- 15.09.2017 10:16
На юге Ирака в результате атак террористов-смертников погибло около 60 человек.
В Ираке отмечают - данные атаки представляют собой сигнал для сторонников Исламского государства. Так террористы демонстрируют свою силу и возможности для дальнейших атак в других частях Ирана даже посте потерь территорий.
Представитель иракской полиции Мураса аль-Яссири отметил, что с учетом проигрыша войны в Ираке и сокращения собственных сил, ИГИЛ предпочли вернуться к прежней тактике, которая предусматривает атаки смертников. Таким образом террористы демонстрируют признаки отступления.
По актуальным данным, погибло около 60 человек, 87 человек были ранены в результате атак.
Одна из атак смертников произошла недалеко от города Насирия, на полицейском блокпосту. Вторая атака произошла на трассе, которая соединяет южные провинции с Багдадом, в местном ресторане.
Террористы группировки Исламское государство взяли на себя ответственность за атаки смертников.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 15.09.2017 12:02
- 15.09.2017 11:27
- 15.09.2017 10:03
- 15.09.2017 09:50
- 15.09.2017 09:38
- 15.09.2017 09:20
- 14.09.2017 16:26
- 14.09.2017 16:23
- 14.09.2017 16:10
- 14.09.2017 16:07