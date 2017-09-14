



В Ираке от атак смертников погибло более 60 человек - 15.09.2017 10:16

На юге Ирака в результате атак террористов-смертников погибло около 60 человек.

В Ираке отмечают - данные атаки представляют собой сигнал для сторонников Исламского государства. Так террористы демонстрируют свою силу и возможности для дальнейших атак в других частях Ирана даже посте потерь территорий.

Представитель иракской полиции Мураса аль-Яссири отметил, что с учетом проигрыша войны в Ираке и сокращения собственных сил, ИГИЛ предпочли вернуться к прежней тактике, которая предусматривает атаки смертников. Таким образом террористы демонстрируют признаки отступления.

По актуальным данным, погибло около 60 человек, 87 человек были ранены в результате атак.

Одна из атак смертников произошла недалеко от города Насирия, на полицейском блокпосту. Вторая атака произошла на трассе, которая соединяет южные провинции с Багдадом, в местном ресторане.

Террористы группировки Исламское государство взяли на себя ответственность за атаки смертников.

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