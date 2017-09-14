Человечество отправит новые сообщения для инопланетян

- 15.09.2017 09:38
Человечество отправит новые сообщения для инопланетян

Очередной сигнал в космос для инопланетного разума будет направлен человечеством. Предполагается, что на этот раз будет направлено сообщение METI, которое инопланетяне смогут расшифровать. 

По словам руководителя METI Дугласа Вакоха, прятаться от инопланетных цивилизаций нет никакого смысла, и они все равно рано или поздно столкнутся с человечеством, вопрос лишь во времени. С помощью обсерватории в Аресибо в 2018 предполагается направить в космос несколько сообщений, в те регионы, где предполагаемо могут существовать представители внеземного разума.

Подобные сообщения передавались в 1974 году. В сообщениях присутствовала информация о строении Солнечной Системы, о Земле и о человечестве в частности.

Те люди, которые рассматривают инопланетян как враждебные существа, не особенно положительно воспринимают идею об отправке к звездам сообщений. В особенности, негативно настроена астрофизик Лусинн Валкович. По ее словам, наверняка быть уверенными в том, что инопланетный разум правильно расшифрует и воспримет сообщения от человевечества, наверняка не стоит. Кроме того, Валкович полагает, что за наши ошибки могут поплатиться будущие поколения людей. 

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: сообщения в космос, послание для инопланетного разума

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