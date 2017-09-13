



Критерії блокування реєстрації податкової накладної - 14.09.2017 16:26

Критерії блокування реєстрації податкової накладної змінено

Чернівецька ОДПІ нагадує платникам на додану вартість, що 12.08.2017 набрав

чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.07.17 №654.

Наказом №654 внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від

13.06.2017 №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для

зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі

податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття

рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі

податкових накладних».

Зокрема, пункт 6.1 Критеріїв викладений в новій редакції, а саме: «обсяг

постачання товару/послуги, зазначений у ПНРК, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5

разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній

території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за

операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою

ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01

січня 2017 року в отриманих ПН/РК, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та

обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих з

01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального

такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність

товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію

в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як

товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється)».

Необхідно звернути увагу на зміни в пункті 2 Вичерпного переліку документів,

достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.

Так, письмові пояснення та копії документів, зазначені у цьому Переліку, платник

податку має подавати до контролюючих органів виключно в електронному вигляді.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

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