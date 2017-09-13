Критерії блокування реєстрації податкової накладної- 14.09.2017 16:26
Критерії блокування реєстрації податкової накладної змінено
Чернівецька ОДПІ нагадує платникам на додану вартість, що 12.08.2017 набрав
чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.07.17 №654.
Наказом №654 внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від
13.06.2017 №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття
рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних».
Зокрема, пункт 6.1 Критеріїв викладений в новій редакції, а саме: «обсяг
постачання товару/послуги, зазначений у ПНРК, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5
разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній
території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за
операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою
ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01
січня 2017 року в отриманих ПН/РК, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та
обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих з
01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального
такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність
товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію
в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як
товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється)».
Необхідно звернути увагу на зміни в пункті 2 Вичерпного переліку документів,
достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.
Так, письмові пояснення та копії документів, зазначені у цьому Переліку, платник
податку має подавати до контролюючих органів виключно в електронному вигляді.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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