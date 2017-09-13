



Туристичний збір за І півряччя 2017 у Чернівцях - 14.09.2017 16:10

Любителі мандрів цьогоріч поповнили казну на 180 тис. грн Упродовж восьми місяців цього року туристичний збір поповнив місцеву

скарбницю на 178,9 тис. грн., це на 58 тис. грн., або більше ніж на третину перевищує показники минулого року.

Нагадаємо, що згідно із пп. 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 р. ХІІ ПКУ податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням

(ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

Разом з тим, не можуть бути платниками туристичного збору особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі

або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-

інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення,

реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-

курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства

охорони здоров’я України;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-

курортні заклади.



Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

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