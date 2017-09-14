



В Канаде в мэры баллотиуется овчарка - 14.09.2017 11:37

Городку Сент-Джонс, что в Канаде, в провинции Нью-Браунсуик, предстоят выборы мэра. Одним из наиболее интересных кандидатов на дрлжность градоначальника является пес, а именно - овчарка по кличке Финн.

Пес в свое время стал известен благодаря съемкам в фильме Maudie и сериале Republic of Doyle. Кроме того, Финну также сняли предвыборный ролик.

Пятилетний пес более всего заинтересован в решении проблем безопасности на дорогах, о чем заявил его хозяин Гленн Редмонд. По словам мужчины, Финн просто обожает прогулки, потому для него важно разобраться со снежными завалами зимой и с выбоинами на дорогах в любое другое время года.

Пока что остается неизвестным, будет ли в действительности пес допущен к участию в выборах. Но известно точно - у Финна наверняка есть сторонники, и пес готов предоставить предвыборную программу.

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