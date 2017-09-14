14 09 2017 стартовали междунароные военные учения Запад-2017- 14.09.2017 10:51
В четверг, 14 сентября, стартуют международные военные учения Запад-2017, в которых принимают участие российские и белорусские военнослужащие. Проводятся такие учения, как правило, ежегодно.
Подобные учения вызвали волну беспокойства у многих стран, в особенности, у Украины, Польши, Великобритании, Латвии. По словам главы СНБО Александра Турчинова, на украино-белорусской границе участники учений могут устраивать провокации.
По данным источников, темой учения были выбраны подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Учения планируют проводить в новом формате, исходя из риска эскалации конфликта в Восточной Европе, а также по причине усиления террористических и сепаратистских настроений.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 14.09.2017 11:37
- 14.09.2017 10:20
- 14.09.2017 09:31
- 14.09.2017 09:10
- 13.09.2017 14:54
- 13.09.2017 14:39
- 13.09.2017 14:36
- 13.09.2017 12:35
- 13.09.2017 11:28
- 13.09.2017 11:14