



14 09 2017 стартовали междунароные военные учения Запад-2017 - 14.09.2017 10:51

В четверг, 14 сентября, стартуют международные военные учения Запад-2017, в которых принимают участие российские и белорусские военнослужащие. Проводятся такие учения, как правило, ежегодно.

Подобные учения вызвали волну беспокойства у многих стран, в особенности, у Украины, Польши, Великобритании, Латвии. По словам главы СНБО Александра Турчинова, на украино-белорусской границе участники учений могут устраивать провокации.

По данным источников, темой учения были выбраны подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Учения планируют проводить в новом формате, исходя из риска эскалации конфликта в Восточной Европе, а также по причине усиления террористических и сепаратистских настроений.

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