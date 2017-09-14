



Погода в Украине в октябре 2017 - 14.09.2017 10:20

Октябрь нынешнего года в Украине отметится изменчивой погодой. Температурные показатели будут постоянно меняться то в одну, то в другую сторону. До конца месяца ожидаются заморозки и резкое похолодание.

Синоптики прогнозируют в октябре дождливую погоду, также местами возможны осадки в виде мокрого снега. Заморозки в горах возможны уже в начале октября.

В октябре среднемесячная температура будет находиться на уровне 7-10 градусов тепла. В южных областях будет несколько потеплее - до +14. Наюге количество осадков будет достигать 24-27 мм, 32-38 мм в южных областях, и до 43-56 мм осадков предполагаемо может выпасть в октябре на Закарпатье и в других областях Западной Украины.

Похолодание прогнозируется после 6 октября. Тогда среднесуточная температура опустится до отметки +9 градусов, днем воздух прогреется до +12. Первые заморозки возможны с 15 октября.

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