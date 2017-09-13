



На 15 и 17 сентября назначен дополнительный поезд Киев-Черновцы - 14.09.2017 09:10

15 и 17 сентября назначен дополнительный поезд сообщением Киев-Черновцы (249/250), как сообщают в пресс-службе Укрзализныци. Данное решение было принято в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в этом направлении.

Состав будет включать купе и плацкартные вагоны.

По пути следования поезд будет пересекать такие станции, как Козятин, Винница, Жмеринка, Хмельницкий, Подволочиск, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Коломыя.

15 сентября поезд выезжает в 22:34 из Киева с прибытием в 15:31 следующего дня в Черновцы.

В обратном направлении поезд будет отправлен 17 сентября. В 18:09 поезд отправится из Черновцов и прибудет в 10:17 в столицу.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини