На автодорозі неподалік села Шубранець «Фольксваген» допустив наїзд на 63-річного велосипедиста

- 13.09.2017 14:39
На автодорозі неподалік села Шубранець «Фольксваген» допустив наїзд на 63-річного велосипедиста

Поліцейськими призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Увечері 12 вересня на автодорозі неподалік села Шубранець 46-річний водій автомобіля «Фольксваген» допустив наїзд на 63-річного велосипедиста.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди останнього було госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом стегнової кістки.

За результатами медичного освідчення водій легковика був тверезий.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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