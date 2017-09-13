



Кількість безробітних станом на 1 вересня скоротилася на 12% у порівнянні з відповідною датою 2016 року - 13.09.2017 14:36

Завдяки підвищенню результативності роботи державної служби зайнятості у напрямку оперативного працевлаштування громадян, кількість безробітних станом на 1 вересня 2017 року, у порівнянні з відповідною датою 2016 року, скоротилася на 12% (на 44 тис.) та становила 312 тис. Станом на 1 вересня 2017 року на одне вільне робоче місце претендувало

4 безробітних (станом на відповідну дату 2016 року – 7 осіб).

За січень - серпень 2017 року кількість осіб, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості, зросла на 40 тис. або 8% та становила 537 тис. в порівнянні з відповідним періодом 2016 року. При цьому, 43% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного.

Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості протягом січня-серпня 2017 року, збільшилася на 13% та становила 144 тис. Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості збільшилася на 16% до 722,7 тис. одиниць.

На 1 вересня 2017 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зросла на 43% та становила 77 тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 45,5 тис. пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 10 тис. безробітних, що на 19% більше, ніж у січні-серпні 2016 року. Зокрема, 4,2 тис. осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 5,8 тис. осіб, які працевлаштовані суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності.

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, у січні-серпні 2017 року за сприяння державної служби зайнятості 123,5 тис. безробітних проходили професійне навчання, що на 2% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зросла на 10% та становила 29,9 тис. осіб.

Крім того, 170,8 тис. осіб були залучені до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Серед безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості станом на 1 вересня 2017 року, 21% раніше були зайняті у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні; 17% – у торгівлі та ремонті; по 13% працювали у сільському, лісовому та рибному господарстві або у переробній промисловості.

Значна частка осіб, що звертаються за пошуком роботи до державної служби зайнятості громадяни з вищою освітою. Так, 48% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 34% – професійно-технічну, 18% – загальну середню освіту.

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин; законодавці, державні службовці, керівники; працівники сфери торгівлі та послуг.

Найбільшим попитом у роботодавців користуються кваліфіковані робітники з інструментом (19%), а також професіонали та робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (по 16%).

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (21%), торгівлі та ремонту автотранспорту (15%) та у державному управлінні й обороні (12%).

Завдяки зростанню кількості вакансій та обсягів працевлаштування безробітних, суттєво знизився дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці.







Відділ комунікації з громадськістю та ЗМІ Державної служби зайнятості

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