



Оперативний стан Чернівецької області на12 09 2017 - 13.09.2017 11:14

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 334 звернення, у тому числі 18 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 10 крадіжок, 1 шахрайство, 4 факти незаконного поводження зі зброєю, 1 дорожньо-транспортна пригода з травмованими особами та 2 факти зберігання наркотиків.

Крім цього поліцейськими ГУНП в Чернівецькій області розкрито 7 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби та розшукано одну безвісті зниклу особу.

12 вересня поліцейські склали 134 адміністративних протоколи, з яких 100 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 12 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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