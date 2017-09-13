



Еврокомиссия до конца года проверит выполнение безвиза - 13.09.2017 11:28

До конца текущего года представители Европейской комиссии намерены проверить выполнение Украиной безвизового режима.

В ЕК отмечают, что украинское правительство предоставило отчет о выполнении безвиза. Данный отчет планируется добавить к отчету ЕК по результатам мониторинга, который будет проведен до конца года. Также его опубликуют и разместят в свободном доступе в Интернете.

Напомним, введение безвиза вступило в силу 11 июня 2017 года, согласно которому граждане Украины получили возможность совершать кратковременные поездки в страны Шенгенской зоны и ЕС без оформления виз при наличии биометрического загранпаспорта.

Кроме того, отметим, что Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, заявляла о возможности приостановки безвиза для украинцев, который может инициировать Еврокомиссия.

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