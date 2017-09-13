



Нацполіція проводить роботу з запобігання дитячої злочинності - 13.09.2017 10:02

За перший тиждень нового навчального року ювенальна служба відвідала кожен навчальний заклад Буковини. Щоб запобігти скоєнню правопорушень серед неповнолітніх та попередити вчинення злочинів відносно них, правоохоронці провели з учнями правоосвітні уроки.

Під час проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок з поліцейським» інспектори ювенальної превенції відвідали 434 навчальні заклади Чернівецької області. Полісмени роз’яснили дітям їх основні права та обов’язки, а також попередили про відповідальність у разі вчинення правопорушень.

Діти повинні знати, що ювенальний поліцейський готовий прийти їм на допомогу в будь-який момент і захистити їхні інтереси – переконані працівники ювенальної служби.

«Від ефективності нашої роботи часто залежить здоров’я, безпека, а подекуди й життя дітей. За часів новітніх технологій ми постійно шукаємо та запроваджуємо нові методи і підходи, які відповідають сучасним тенденціям серед молоді», – зазначив начальник сектору ювенальної превенції Микола Басараб.

Особливу увагу поліцейські приділили безпеці неповнолітніх у соціальних мережах. Правоохоронці роз’яснили учням, як не стати жертвою злочину, в яких випадках варто звертатися до поліції, як поводитися в навчальному закладі та поза його межами.

Також працівники поліції взяли участь у флешмобі «Незалежність України – безпека дітей», організованому Чернівецьким благодійним фондом «Нова сім’я». Полісмени з подарунками навідалися до інтернатних закладів та дитячих будинків області. Юні вихованці даних закладів отримали від правоохоронців шкільне приладдя, канцелярські вироби, розвиваючі ігри тощо.

Крім цього, ювенальна служба перевіряє сім’ї, діти з яких не приступили до навчання. У разі виявлення фактів відсутності учнів на навчанні без поважних причин з батьками та опікунами буде проводитися превентивна робота щодо виконання ними своїх обов’язків по вихованню дітей.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини