ДТП в Сторожинце 12 09 2017- 13.09.2017 09:14
В Сторожинце вечером вторника, 12 сентября, произошла авария. ДТП случилось при участии двух машин - Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat.
Отмечается, что легковой автомобиль ехал в сторону центральной части города, а микроавтобус двигался ему навстречу.
Водитель Transporter собирался повернуть во двор частного домохозяйства через полосу встречного движения. Passat врезался сзади в микроавтобус, после чего микроавтобус вылетел за пределы дороги. Легковой же автомобиль столкнулся после этого с оградой мостика через ручей.
На место прибыли оперативные службы. Дело в том, что микроавтобус использовал в качестве топлива газ, запах которого сильно ощущался на месте аварии. Оба авто в результате ДТП получили серьезные повреждения, люди не ранены. Предварительно известно, что оба водителя были трезвыми на момент аварии.
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