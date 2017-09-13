



Довідка в податковій Чернівців - 13.09.2017 09:21

Довідки з питань податкового законодавства за номером 0-800-501-007

Чернівецька ОДПІ нагадує, що для отримання інформаційно – довідкових послуг з питань оподаткування, митної справи, єдиного соціального внеску та іншого

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС, слід телефонувати 0-800-501-007 (безкоштовно з стаціонарних телефонів, з мобільних

телефонів – за тарифами операторів мобільного зв’язку).

За цим же номером телефону можна залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів ДФС (обравши напрямок 4 у меню

інтерактивного голосового автовідповідача).





Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

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