Довідка в податковій Чернівців- 13.09.2017 09:21
Довідки з питань податкового законодавства за номером 0-800-501-007
Чернівецька ОДПІ нагадує, що для отримання інформаційно – довідкових послуг з питань оподаткування, митної справи, єдиного соціального внеску та іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС, слід телефонувати 0-800-501-007 (безкоштовно з стаціонарних телефонів, з мобільних
телефонів – за тарифами операторів мобільного зв’язку).
За цим же номером телефону можна залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів ДФС (обравши напрямок 4 у меню
інтерактивного голосового автовідповідача).
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