



У Чернівцях поліцейські викрили крадія-наркомана - 13.09.2017 09:13

Виконуючи ремонтні роботи в будинку, зловмисник обікрав його. Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення інших крадіжок.

11 вересня до Шевченківського відділення поліції звернувся 33-річний чернівчанин. Правоохоронцям чоловік повідомив, що з його будинку викрали перфоратор та електричну дрель. Сума завданих збитків становить біля 5000 гривень.

Завдяки професіоналізму дільничних офіцерів поліції вдалося встановити, що крадіжку скоїв робітник, котрий виконував ремонтні роботи та тимчасово мешкав в тому будинку. Зловмисником виявився 37-річний житель міста Заставни Чернівецької області.

Крім цього, поліцейські у кімнаті, де мешкав крадій виявили та вилучили пластиковий контейнер з маковою соломкою та паперовий згорток з речовиною рослинного походження, схожу на марихуану.

Зловмисник вже потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення аналогічної крадіжки на території області.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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