За вісім місяців 2017 року територіальні громади Буковини отримали понад 1,4 мільярди гривень податків

- 13.09.2017 09:08
За вісім місяців 2017 року територіальні громади Буковини отримали понад 1,4 мільярди гривень податків

 Про це повідомляють у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області та зазначають, що за січень-серпень цього року до місцевих бюджетів надійшло 1403,4 млн. грн.
Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб склали 844,2 млн. грн., що на 71,5 млн. грн. більше, доведеного завдання.

Наступним за рівнем надходжень став єдиний податок. «спрощенці» сплатили до бюджету 207,0 млн. грн., що на 30,9 млн. грн. більше планових показників.

Місцеві бюджети цьогоріч отримали 191,9 млн. грн. земельного податку та орендної плати за землю, понад завдання надійшло 21,5 млн. грн.

Також суттєво наповнює місцеві бюджети акцизний збір з роздрібного продажу підакцизних товарів, надходження склали 89,9 млн. грн.

Крім того місцеві бюджети від бізнесменів Буковини отримали за користування лісом, надрами й водою – 19,9 млн.грн., до платежів які наповнили бюджети територіальних громад також увійшли податок на майно, який у підсумку склав 16,5 млн грн., податку на прибуток надійшло 15,1 млн. грн., за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами місцеві бюджети отримали 9,1 млн.грн.
Тільки активність громад, фінансова децентралізація, створення легального ринку зайнятості, виплати «білої» заробітної плати, а також сплата прозоро і в повному об‘ємі податків підприємницькою громадою, забезпечать додаткові бюджетні резерви для соціально-економічного розвитку Буковини – зазначають у відомстві.

прес - служба Головного управління ДФС у Чернівецькій області

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Упродовж восьми місяців 2017 року торгівельними партнерами бізнесменів Буковини стали 78 країн світу а січень - серпень цього року оформлено 32056 експортно - імпортних м
- 13.09.2017 14:54
На автодорозі неподалік села Шубранець «Фольксваген» допустив наїзд на 63-річного велосипедиста Поліцейськими призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.
- 13.09.2017 14:39
Кількість безробітних станом на 1 вересня скоротилася на 12% у порівнянні з відповідною датою 2016 року
- 13.09.2017 14:36
В Риме нашли останки святого Петра В средневековой церкви Санта-Мария-ин-Капелла в Риме, в квартале Травестере, была обнаружена необычная находк
- 13.09.2017 12:35
Еврокомиссия до конца года проверит выполнение безвиза До конца текущего года представители Европейской комиссии намерены проверить выполнение Украиной безвизового режима.
- 13.09.2017 11:28
Оперативний стан Чернівецької області на12 09 2017 Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 334 звернення
- 13.09.2017 11:14
Нацполіція проводить роботу з запобігання дитячої злочинності За перший тиждень нового навчального року ювенальна служба відвідала кожен навчальний заклад Буковини. Щоб запобігти скоєнню правопорушен
- 13.09.2017 10:02
Полісмени оперативно знайшли крадія-наркомана Виконуючи ремонтні роботи в будинку, зловмисник обікрав його. Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення інших крадіжок.
- 13.09.2017 09:31
Довідка в податковій Чернівців Чернівецька ОДПІ нагадує, що для отримання
- 13.09.2017 09:21
ДТП в Сторожинце 12 09 2017 В Сторожинце вечером вторника, 12 сентября, произошла авария. ДТП случилось при участии двух машин
- 13.09.2017 09:14

Всі новини