



За вісім місяців 2017 року територіальні громади Буковини отримали понад 1,4 мільярди гривень податків - 13.09.2017 09:08

Про це повідомляють у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області та зазначають, що за січень-серпень цього року до місцевих бюджетів надійшло 1403,4 млн. грн.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб склали 844,2 млн. грн., що на 71,5 млн. грн. більше, доведеного завдання.

Наступним за рівнем надходжень став єдиний податок. «спрощенці» сплатили до бюджету 207,0 млн. грн., що на 30,9 млн. грн. більше планових показників.

Місцеві бюджети цьогоріч отримали 191,9 млн. грн. земельного податку та орендної плати за землю, понад завдання надійшло 21,5 млн. грн.

Також суттєво наповнює місцеві бюджети акцизний збір з роздрібного продажу підакцизних товарів, надходження склали 89,9 млн. грн.

Крім того місцеві бюджети від бізнесменів Буковини отримали за користування лісом, надрами й водою – 19,9 млн.грн., до платежів які наповнили бюджети територіальних громад також увійшли податок на майно, який у підсумку склав 16,5 млн грн., податку на прибуток надійшло 15,1 млн. грн., за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами місцеві бюджети отримали 9,1 млн.грн.

Тільки активність громад, фінансова децентралізація, створення легального ринку зайнятості, виплати «білої» заробітної плати, а також сплата прозоро і в повному об‘ємі податків підприємницькою громадою, забезпечать додаткові бюджетні резерви для соціально-економічного розвитку Буковини – зазначають у відомстві.

прес - служба Головного управління ДФС у Чернівецькій області

Всі новини