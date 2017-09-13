Більше 100 млн. грн. плати за землю отримав бюджет Чернівців- 13.09.2017 09:00
Упродовж восьми місяців цього року землекористувачі сплатили до бюджету
Чернівців 100,9 млн. грн. плати за землю, що на 8,2 млн. грн. перевищує минулорічні показники.
Найбільше у вигляді орендної плати казна Чернівців отримала від юридичних осіб –46,7 млн. грн. Інші 17,0 млн. грн. сплатили чернівецькі орендарі – фізичні особи.
Земельний податок наповнив бюджет Чернівців на 37,3 млн. грн. Землевласники –
юрособи перерахували до казни 36,2 млн. грн., а громадяни – 1,1 млн. грн.
Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України плата за землю – це
обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного
податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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