



Більше 100 млн. грн. плати за землю отримав бюджет Чернівців - 13.09.2017 09:00

Упродовж восьми місяців цього року землекористувачі сплатили до бюджету

Чернівців 100,9 млн. грн. плати за землю, що на 8,2 млн. грн. перевищує минулорічні показники.

Найбільше у вигляді орендної плати казна Чернівців отримала від юридичних осіб –46,7 млн. грн. Інші 17,0 млн. грн. сплатили чернівецькі орендарі – фізичні особи.

Земельний податок наповнив бюджет Чернівців на 37,3 млн. грн. Землевласники –

юрособи перерахували до казни 36,2 млн. грн., а громадяни – 1,1 млн. грн.

Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України плата за землю – це

обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного

податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

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