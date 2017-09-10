



Черновцы отпразднуют юбилей исполнения Червоной Руты - 12.09.2017 11:37

Праздник по случаю первого исполнения песен "Червона рута" и "Водограй", созданных Владимиром Ивасюком, состоится в Черновцах в среду, 13 сентября.

Праздничное мероприятие состоится на Театральной площади в Черновцах, как сообщают в пресс-служжбе Черновицкой областной госадминистрации.

В празднике будут принимать участие исполнители песен со всех районов Буковины. В программе ожидается исполнение всемирно известных песен Ивасюка.

Начало мероприятия - в 15:30. Приглашаются все желающие.

Платиновая Буковина, Черновцы

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