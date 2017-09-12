Чего ждать от презентации iPhone X

- 12.09.2017 11:43
Чего ждать от презентации iPhone X

Сегодня вечером, в 20:00 по киевскому времени стартует презентация новых смартфонов iPhone 8 и iPhone X, которая будет транслироваться в прямом эфире.

Данная презентация будет юбилейной, поскольку исполняется десять лет со дня преезнтации первого смартфона от Apple. Предполагается, что сегодня будут представлены сразу три смартфона, а именно - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также новая версия - iPhone X.

Отмечается, что iPhone X получит выдающиеся особенности, и по внутренним и внешним признакам будет особенным. Обойдется новинка ориентировочно в 999 долларов, и стоимость будет колебаться в зависимости от объема памяти.

Экран смартфона iPhone будет безрабочным, гаджет избавится от привычной всем кнопки Home. Пока что неизвестно, что будет с технологией распознавания отпечатков пальцев Touch ID. Либо она будет полностью отсутствовать, либо же будет встроена непосредственно в экран. Не исключено, что Apple реализует метод распознавания лиц, который будет работать даже в темноте, обеспечивая распознавание лица пользователя буквлаьно за миллионные доли секунды.

iPhone будет по параметрам похож на версию 4,7-дюймовый смартфон, однако, диагональ гаджета будет приближена к 5-5 дюймам. Инсайдеры отмечают, что диагональ новинки составит 5,8 дюйма, а полезная площадь экрана составит 5,15 дюйма. Оставшуюся площадь дисплея будет занимать функциональная зона. Зона будет напоминать что-то похожее с Touch Bar нового MacBook Pro и нижней панелью инструментов Android.

В исполнении дисплея будет использована технология OLED, благодаря смартфоны получат улучшенную цветопередачу и контрастность, более экономичный расход заряда. В то же время, OLED-дисплей сделает гаджет более тонким и компактным.

Платиновая Буковина

Ключові слова: iPhone X, презентация эппл 12 09 2017

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