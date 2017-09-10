Ученые отыскали причину отупения человечества

- 12.09.2017 10:39
Ученые отыскали причину отупения человечества

В мире наблюдается резкое снижение уровня интеллекта человечества. Ученые занялись исследованием данной проблемы и выяснили ее источник.

Жители западных стран и раньше теряли показатели интеллекта, то есть, это явление не является новым. Ранее это объяснялось тем, что люди, которые занимаются наукой, достаточно редко заводят детей, потому как дети часто "связывают по рукам", потому дети обычно мешают в работе.

Тем не менее, в последнее время фиксируется резкое падение общего показателя интеллектуального уровня общественности. То есть, буквально с каждым днем человечество становится все тупее и тупее. Исследователи Лондонского университета выяснили причину такого явления. Был проведен тщательный анализ людей разного возраста. В результате удалось установить, что вне зависимости от биологического возраста организм человека начал стареть быстрее. Мозг человека стареет, в связи с чем теряет свои функции кратковременная память человека.

В итоге, молодые люди испытывают трудности с повседневной работой, которая сложнее обычной. Кроме того, люди стали очень забывчивыми. С возрастом уменьшается уровень интеллекта, что рпоисходит именно из-за старения мозга.

Платиновая Буковина

Ключові слова: человечество глупеет, снижение уровня интеллекта человечества

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