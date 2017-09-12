На Буковине отравились 12 детей- 12.09.2017 10:16
Трех воспитанников учебно-воспитательного комплекса на Буковине в селе Шебутинцы госпитализировали с отравлением, как сообщают представители прокуратуры Черновицкой области.
В инфекционное отделение Сокирянской центральной районной больницы, а также Сокирянского центра первичной медико-санитарной помощи 7 сентября обратились 12 пациентов с признаками кишечной инфекции.
Из общего количества трое были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении. В числе заболевших - 11 воспитанников местного дошкольного подразделения (старшая группа), а также один школьник, ученик 3 класса.
По данному происшествию прокуратура Черновицкой области открыла дело. Следственный отдел местного отделения полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве. Процессуальное руководство Кельменецкой местной прокуратуры.
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