



13 сентября на Буковине заработают сирены - 12.09.2017 09:24

В Черновицкой области в среду, 13 сентября, запланировано проведение внеплановой проверки системы оповещения "Сигнал - ВО".

Сигналы будут подаваться с 13:45 до 14:00, с целью поддежания технисеских средств систем оповещения области в готовности.

Управление гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации призывает буковинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

Платиновая Буковина, Черновцы

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