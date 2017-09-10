



Оперативна інформація від поліції Чернівців та області - 11.09.2017 11:23

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 289 звернень, у тому числі 18 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 2 вбивства, 13 крадіжок, 1 дорожньо-транспортна пригода з травмованими особами та 2 факти зберігання наркотиків.

Крім цього поліцейськими ГУНП в Чернівецькій області розкрито 5 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби.

10 вересня поліцейські склали 122 адміністративних протоколи, з яких 97 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 6 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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