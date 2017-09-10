



Новий сервіс для платників та фінансових установ ДФС - 11.09.2017 11:19

В Електронному кабінеті - новий сервіс для платників та фінансових установ ДФС створено програмний інтерфейс (API) та клієнтське програмне забезпечення

для використання у зовнішніх програмних продуктах банків та інших фінансових установ з метою відправки та приймання електронних повідомлень про відкриття/закриття

рахунків платників податків через Електронний кабінет (Програмний модуль).

Починаючи з 1 вересня 2017 року через взаємодію API «Електронного кабінету» та Програмного модуля забезпечується: - завантаження файлів повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників

податків у національній та іноземній валютах, про відкриття/закриття рахунків платників

податків у цінних паперах, про відкриття/закриття кореспондентських рахунків в

установах банків, які формуються програмним забезпеченням фінансових установ;

- накладення на файл повідомлення електронних цифрових підписів (ЕЦП)

відповідальних посадових осіб фінансових установ у встановленому порядку.

Використовується ЕПЦ будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів .

- відправлення та приймання файлів повідомлень контролюючими органами;

- отримання квитанції про результати обробки переданого файлу (квитанції про

одержання файла повідомлень (перша квитанція), про прийняття до оброблення файла

повідомлень (друга квитанція)).

Програмний модуль та Інструкція з його використання розміщенні на офіційному

веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»/Програмний модуль для формування та

направлення повідомлень про відкриття/закриття рахунків.



Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Всі новини