Новий сервіс для платників та фінансових установ ДФС- 11.09.2017 11:19
В Електронному кабінеті - новий сервіс для платників та фінансових установ ДФС створено програмний інтерфейс (API) та клієнтське програмне забезпечення
для використання у зовнішніх програмних продуктах банків та інших фінансових установ з метою відправки та приймання електронних повідомлень про відкриття/закриття
рахунків платників податків через Електронний кабінет (Програмний модуль).
Починаючи з 1 вересня 2017 року через взаємодію API «Електронного кабінету» та Програмного модуля забезпечується: - завантаження файлів повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників
податків у національній та іноземній валютах, про відкриття/закриття рахунків платників
податків у цінних паперах, про відкриття/закриття кореспондентських рахунків в
установах банків, які формуються програмним забезпеченням фінансових установ;
- накладення на файл повідомлення електронних цифрових підписів (ЕЦП)
відповідальних посадових осіб фінансових установ у встановленому порядку.
Використовується ЕПЦ будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів .
- відправлення та приймання файлів повідомлень контролюючими органами;
- отримання квитанції про результати обробки переданого файлу (квитанції про
одержання файла повідомлень (перша квитанція), про прийняття до оброблення файла
повідомлень (друга квитанція)).
Програмний модуль та Інструкція з його використання розміщенні на офіційному
веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»/Програмний модуль для формування та
направлення повідомлень про відкриття/закриття рахунків.
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