



День міста Хотин 2017. Програма - 10.09.2017 15:43

17 вересня 2017 року місто Хотин святкує День міста. Заплановано багато заходів, перелік локацій та куда можа піти - читайте у Програмі Дня міста Хотин.

Дивіться :

Хотинская крепость. Виртуальная 3 D панорама

Хотинская крепость: сферическая 3D панорама

Сферическая панорама Хотинской крепости 3D

Церковь Александра Невского в Хотинской крепости: сферическая панорама

Битва у стен Хотинской крепости. Фото

У Хотині пройшло свято "390-річчя Хотинської битви". Фоторепортаж

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