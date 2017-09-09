ДТП на Хотинський в Чернівцях 9.09.2017. Відео- 10.09.2017 14:28
Користувач Олександр Галичанський у соцмережі Фейсбук розмістив відео ДТП на вулиці Хотинській у міста Чернівці.
Можна бачити, як автомобіль Мерседес повільно виїзджає з другорядної дороги, а мікроавтобус рухається на швидкості головною дорогою.
Можна помітити, що порушник - на европейських номерах
Дивіться відео:
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