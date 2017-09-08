На авторалі Чернівці-Буковина загинув водій Волги

- 10.09.2017 14:17
На авторалі Чернівці-Буковина загинув водій Волги

Початок автогонки IV етапу Чемпіонату України "Буковина - 2017", яка стартувала 8 вересня в Сторожинецькому районі Чернівецької області, видався трагічним.

Під час ралі сталася аварія: автомобіль "Волга" з екіпажем з Одеси на величезній швидкості викинуло з траси, після чого машина врубилась в бетонну огорожу, передає місцеве видання "Кіцмань.Інфо". Водій, 61-річний одесит Сергій Коробейников, на жаль, загинув. За попередніми даними, штурман Андрій Паненко з переломом шиї був доставлений в Чернівецьку лікарню. Як нам стало відомо, це був один з найдосвідченіших екіпажів, повідомили організатори.

Жахлива аварія сталася в районі села Стрілецький Кут Кіцманського району. На місце виїхали співробітники Кіцманського райвідділу поліції. Детально вивчаються обставини даної події. Також, у зв'язку з аварією, організатори прийняли рішення припинити спортивний захід. Автомобільна Федерація України висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Сергія Михайловича Коробейникова. Для довідки: IV етап чемпіонату України «Буковина-2017» з автомобільного спорту (ралі) розпочався 8 вересня.

Змагання були заплановані на трасах на території Заставнівського, Новоселицького, Сторожинецького, Кіцманського районів та в Чернівцях. У Чернівецьку область для участі в чемпіонаті прибутку 16 екіпажів з Києва, Одеси, Дніпра, Черкаській та Івано-Франківської областей. Нагадаємо, раніше Інформ-UA повідомляв про те, що в Одесі презентували пригодницьке кіно про автогонки «Кубок лиманів».

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: авторалі Буковина 2017, гонки Чернівецька область, Волга на авторалі, ДТП

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