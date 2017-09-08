На Буковині іноземці за рік вчинили 34 злочини

- 08.09.2017 16:59
На Буковині іноземці за рік вчинили 34 злочини

З 1 по 31 серпня цього року на території Чернівецької області тривали профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант». Основна їх мета – запобігти правопорушенням, скоєним іноземцями та особами без громадянства.

Під час проведення операції «Мігрант» працівники поліції задокументували та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення іноземцями 15 кримінальних правопорушень. Усім злочинцям оголошено підозри.

Крім цього, працівники поліції області встановили особу іноземця, котрий вчинив злочин до початку проведення відпрацювання. Йому також оголошено підозру.

За період проведення профілактичних заходів на території Чернівецької області було виявлено 79 іноземних громадян, котрі порушили законодавство України про правовий статус іноземців. А саме – статтю 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України»).

Поліцейські надіслали до міграційної служби 66 обґрунтованих звернень про примусове повернення за межі України із застосуванням заборони щодо подальшого в’їзду в Україну на 3 роки. 41 з таких клопотань вже задоволено. Серед них 12 – із забороною в’їзду на три роки.

Загалом з 1 по 31 серпня працівники поліції склали 381 адміністративний протокол на іноземців та осіб без громадянства. За вказаний період було накладено штрафів на суму 136 тисяч гривень.

Усього впродовж 2017 року на території Чернівецької області іноземні громадяни скоїли 34 кримінальних правопорушення. По 30 з них уже повідомлено про підозру.

Серед скоєних кримінальних правопорушень 12 крадіжок, 9 злочинів, пов’язаних з незаконним обігом зброї та боєприпасів, 4 злочини з наркотиками, 3 випадки підробки документів, 2 пропонування хабара, 2 шахрайства, 1 грабіж та 1 факт нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Задля покращення ефективності роботи по запобіганню вчиненню злочинів іноземцями та особами без громадянства, поліція постійно взаємодіє і здійснює обмін інформацією з обласним Управлінням державної міграційної служби й Чернівецьким прикордонним загоном.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: національна поліція, операція мігрант 2017, операція мігрант буковина 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Британская турфирма предлагает секретный круиз Секретный круиз предлагает путешественникам туристическая компания Saga. Интерес данного круиза, который туристы будут совершать
- 08.09.2017 16:32
Острова Микронезии уходят под воду Восемь островов в составе Микронезии оказались погребены под толщей воды, отмечают микронезийские, австралийские и фиджийские учены
- 08.09.2017 15:52
Латвия выступает за создание военного шенгена Страны Европейского Союза провели встречу на уровне глав министерств обороны. На встрече выступил министр обороны Литвы
- 08.09.2017 13:48
Даты проведения ЗНО 2018 В Министерстве образования и науки Украины озвучили даты внешнего независимого оценивания в 2018 году. Тестирование выпускники будут сдавать с 22 мая по 12 июня.
- 08.09.2017 13:20
День города Черновцы 2017 День города Черновцы 2017 традиционно состоится в первые выходные октября. В нынешнем году празднование намечено на 7-8 октября.
- 08.09.2017 12:38
На орбиту выведен секретный космоплан США С космодрома на мысе Канаверал стартовал в рамках секретной военной миссии беспилотный космоплан США.
- 08.09.2017 12:21
Обхват талии влияет на продолжительность жизни Как заявляют ученые, излишние сантиметры в районе живота не только ухудшают внешний вид, но и создают условия для развития неприятных заболеваний. Как выяснилось
- 08.09.2017 11:47
Злочинець з Донецька вчинив напад на бухгалтера в Чернівцях 40-річний житель Донецька перебував у розшуку за вчинення розбійного нападу на бухгалтера одного з чернівецьких підприємств
- 08.09.2017 10:52
Поліція Буковини розкрила 9 скоєних за добу злочинів Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 286 звернень, у тому числі 20
- 08.09.2017 10:11
Мексику всколыхнуло мощное землетрясение В Тихом океане произошло землетрясение, которое охватило южные регионы Мексики. На побережье были зафиксированы толчки мощностью 8,2 балла.
- 08.09.2017 09:52

Всі новини