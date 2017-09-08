



На Буковині іноземці за рік вчинили 34 злочини - 08.09.2017 16:59

З 1 по 31 серпня цього року на території Чернівецької області тривали профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант». Основна їх мета – запобігти правопорушенням, скоєним іноземцями та особами без громадянства.

Під час проведення операції «Мігрант» працівники поліції задокументували та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення іноземцями 15 кримінальних правопорушень. Усім злочинцям оголошено підозри.

Крім цього, працівники поліції області встановили особу іноземця, котрий вчинив злочин до початку проведення відпрацювання. Йому також оголошено підозру.

За період проведення профілактичних заходів на території Чернівецької області було виявлено 79 іноземних громадян, котрі порушили законодавство України про правовий статус іноземців. А саме – статтю 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України»).

Поліцейські надіслали до міграційної служби 66 обґрунтованих звернень про примусове повернення за межі України із застосуванням заборони щодо подальшого в’їзду в Україну на 3 роки. 41 з таких клопотань вже задоволено. Серед них 12 – із забороною в’їзду на три роки.

Загалом з 1 по 31 серпня працівники поліції склали 381 адміністративний протокол на іноземців та осіб без громадянства. За вказаний період було накладено штрафів на суму 136 тисяч гривень.

Усього впродовж 2017 року на території Чернівецької області іноземні громадяни скоїли 34 кримінальних правопорушення. По 30 з них уже повідомлено про підозру.

Серед скоєних кримінальних правопорушень 12 крадіжок, 9 злочинів, пов’язаних з незаконним обігом зброї та боєприпасів, 4 злочини з наркотиками, 3 випадки підробки документів, 2 пропонування хабара, 2 шахрайства, 1 грабіж та 1 факт нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Задля покращення ефективності роботи по запобіганню вчиненню злочинів іноземцями та особами без громадянства, поліція постійно взаємодіє і здійснює обмін інформацією з обласним Управлінням державної міграційної служби й Чернівецьким прикордонним загоном.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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