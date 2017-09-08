Британская турфирма предлагает секретный круиз

- 08.09.2017 16:32
Британская турфирма предлагает секретный круиз

Секретный круиз предлагает путешественникам туристическая компания Saga. Интерес данного круиза, который туристы будут совершать на лайнере Saga Sapphire, состоит в том, что маршрут его будет оставаться в тайне до самого конца. И путешественики могут лишь строить предположния, пока лайнер заходит то в один, то в другой порт.

Таинственный круиз будет длиться две недели. Путешествие в каюте минимального кофморта будет стоить 4784 фунта. Цена может быть, безусловно, и выше.

В целом, круиз будет практически таким, как и все остальные. Путешественникам будут предоставляться услуги по уборке кают, напитки и еда по системе All inclusive. Также туристы могут повеселиться на коктейльных вечеринках и посетить экскурсии, предлагаемые в портах, где лайнер будет делать остановки. К слову, Saga Sapphire свособен принять до 720 пассажиров, которым будет доступен отдых у бассейна, спа-центр, спортзал, площадка для гольфа и четыре ресторана.

Круиз стартует в ноябре 2018 года, с отправлением из порта Саутгемптона. 

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: таинственный круиз сага, круиз с неизвестным маршрутом

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